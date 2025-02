Botafogo defende gramado sintético e aponta "hipocrisia" em crítica de jogadores: "Narrativas emocionais"

Veja mais: Palmeiras se posiciona após manifesto de jogadores brasileiros contra grama sintética: "Críticas rasas"

Confira todo o posicionamento do Botafogo:

"Ciclicamente a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro. Nunca com embasamento científico, sempre com narrativas ou justificativas emocionais. O Botafogo traz fatos: sagrou-se campeão da América e Brasileiro sendo o clube que mais disputou jogos em 2024 (75 no total) em todo o mundo. Em 2023 e 24, com a implementação do gramado sintético, houve um aumento expressivo de partidas realizadas e, mesmo assim, reduziu-se o índice de lesões por jogo, sendo um dos clubes com menos indisponibilidade de atletas ao longo da temporada. O Glorioso ofereceu ao torcedor uma qualidade de espetáculo internacionalmente reconhecida e um recente clássico contra o Palmeiras foi comparado a 'Jogo de Premier League'. Aos que alegam desequilíbrio em competições, o Botafogo foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro.

Este mesmo gramado já foi elogiado em dezenas de ocasiões por jogadores e técnicos de times do futebol brasileiro e sul-americano, que reconhecem a qualidade e a condição oferecida aos atletas.

O Botafogo investiu na construção de um gramado FIFA Quality Pro para garantir melhores condições de jogo a todos os atletas. Chega a ser hipocrisia pensar a defesa irrestrita do gramado natural enquanto diversos estádios do Brasil - sufocados por um calendário intenso ao longo do ano - apresentam qualidade que, estes sim, podem gerar sérias consequências físicas e pôr em risco a carreira de atletas de base e profissional.

Construiu-se também um Núcleo de Saúde e Performance de primeiro nível no CT, com equipamentos e profissionais altamente capacitados. Futebol requer investimento em ciência e cuidados, como o Botafogo tem promovido nos últimos anos.