Boca Juniors perde do Alianza Lima no Peru e larga atrás na segunda fase da Libertadores

O Boca Juniors volta aos gramados neste sábado para enfrentar, em La Bombonera, o Aldosivi, pelasétima rodada do Campeonato Argentino. A bola rola às 19h30 (de Brasília). Por sua vez, o Alianza Lima, nesta sexta-feira, duela contra o Juan Pablo II College, pela terceira rodada do Campeonato Peruano, às 22h, no Estádio Alejandro Villanueva.

O GOL

O Alianza Lima inaugurou o marcador logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Pelo lado direito, Erick Castillo cobrou um lateral para dentro da grande área e, após uma confusão, o goleiro Marchesín fez bela defesa. Porém, no rebote, livre de marcação, Pablo Ceppellini estufou as redes da equipe argentina.