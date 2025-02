Bayern busca empate com Celtic no fim e vai às oitavas da Liga dos Campeões

Os gols

O Celtic surpreendeu e marcou aos 18 minutos do segundo tempo, com Nicolas Kuhn. O atleta recebeu de Daizen Maeda, aproveitou a falha da defesa do Bayern e venceu o goleiro Neuer com uma finalização firme.

Aos 48, Davies aproveitou o vacilo do zagueiro do Celtic, impediu que ele desse um chutão e desviou para as redes.