Autor do primeiro gol, Vegetti ressalta obrigação da vitória: "Esses jogos são muito traiçoeiros"

O Vasco venceu o União Rondonópolis na noite desta terça-feira e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O placar de 3 a 0, entretanto, só foi construído no segundo tempo.

A primeira etapa no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, foi marcada pela pressão vascaína em cima da equipe de Mato Grosso, mas o gol não saiu e as dificuldades provocaram as vaias da torcida.

"Esses jogos de Copa do Brasil são muito traiçoeiros. Porque você, com todo respeito, enfrenta um time inferior e a gente tem que comandar o jogo o tempo todo. A pressão de defender a camisa e ganhar todos os jogos na competição às vezes faz com que a gente não jogue da maneira que gostaria. Mas no segundo tempo conseguimos chegar à vitória," comentou o atacante Vegetti ao SporTV.