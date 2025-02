Athletico-PR anuncia a contratação por empréstimo do atacante Tevis

?? Seja bem-vindo ao Furacão, Tevis!

O jovem atacante, de 19 anos, chega por empréstimo junto ao Cruzeiro.

?? https://t.co/ubxpfn77BP#Athletico pic.twitter.com/24b2Z4JDWp

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 18, 2025

Tevis foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, onde foi um dos destaques no vice-campeonato do Brasileiro Sub-20, em 2024. Ele estreou pelo profissional nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude.

Já em 2025, o jovem de 19 anos participou de três partidas do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. No clube paranaense, Tevis vestirá a camisa 30.