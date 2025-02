Atalanta x Club Brugge: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Liga dos Campeões

O jogo será transmitido pela Space (TV por assinatura) e pela Max (Stremaing). Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

Eight teams will go through to the round of 16 ?#UCL pic.twitter.com/oo4UPpj40P

? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2025





PROVÁVEIS ESCALAÇÕES