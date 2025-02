Arthur Elias convoca Seleção Feminina para período de treinos em meio a Data Fifa

Na prática, Musk toma as decisões no governo Trump

Apesar da Data Fifa, o técnico optou por não marcar amistosos e utilizará as duas semanas apenas para trabalhos com o grupo.

"Essa convocação somente para treinamento é fundamental para a gente seguir evoluindo. Eu sempre acreditei que uma equipe consegue aumentar sua performance quando há um equilíbrio entre treinamento e jogo. Você perde alguns aspectos importantes do treinamento, de orientações, de conexões, com o grupo inteiro no mesmo pensamento, se só jogar e não treinar", justificou Arthur.

As 30 atletas convocadas já se encontram no Centro de Treinamento da Seleção. A partir de agora, os olhos do grupo estarão voltados para a disputa da Copa América, que acontecerá em julho no Equador.

"Como a gente vem de convocações de muitos jogos e daqui para a frente, o ano inteiro, vamos ter as outras Datas Fifa com muitos jogos e poucos treinos, foi importante optar por esse período para aprimorar nossa maneira de jogar", relatou.

Até a disputa do torneio continental, o Brasil irá enfrentar em abril a Seleção dos EUA duas vezes, como visitante.