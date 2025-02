Após título do Sul-Americano sub-20, Seleção Brasileira desembarca no Rio de Janeiro

Na madrugada desta terça-feira, a Seleção Brasileira sub-20 desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O elenco estava na Venezuela, onde conquistou o Sul-Americano da categoria no último domingo.

Igor Serrote, lateral direito da Amarelinha, expressou seu sentimento após o título.

"É uma emoção muito grande. Meu primeiro título com a Seleção Brasileira, uma seleção histórica e a mais vencedora do mundo. Então, ter um título por uma seleção é algo marcante para mim na minha vida e vou levar para o resto da minha vida. Estou muito com feliz com o momento que estou vivendo e com o meu desempenho individual na competição e no coletivo. A equipe se superou para buscar o título e foi muito importante para a gente", afirmou.