Aos 44 anos, Fábio é o goleiro com mais defesas entre os times da Série A desde 2023

? 76% bolas defendidas (!)



? 50 jogos sem sofrer gols (38%)



? 3 pênaltis... pic.twitter.com/5ln4rjJ8Vt

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 18, 2025

Desde 2022 no Fluminense, depois de passar 17 temporadas defendendo as cores do Cruzeiro, Fábio já disputou 194 jogos. O goleiro foi bicampeão Carioca (2022 e 2023), campeão da Copa Libertadores (2023) e venceu a Recopa Sul-Americana (2024).

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando recebe o Bangu, pela 11ª e última rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Com 14 pontos conquistados, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 5ª posição na tabela, a primeira fora da zona de classificação, e não depende apenas de si para garantir vaga nas semifinais da competição.