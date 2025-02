André Silva valoriza chances no São Paulo e comemora parceria com Oscar e Lucas

Nesta terça-feira, em entrevista à TV Gazeta, o atacante André Silva, em alta no São Paulo após marcar dois gols nas últimas cinco partidas, valorizou as chances recebidas na atual temporada sob o comando do técnico Zubeldía e comemorou sua parceria com Oscar e Lucas, duas das maiores referências técnicas do elenco tricolor.

"Nesse início de temporada, ao ter recebido mais minutos, tenho sentido a confiança do treinador comigo, para podermos ajudar o São Paulo juntos. É um cara (Zubeldía) bastante enérgico, conversa bastante com a gente, nos dá a liberdade de falar sobre o jogo, agrega muito. Todo o trabalho, principalmente de um treinador, requer tempo", declarou André.

O técnico Luis Zubeldía vem vivendo sua primeira experiência no Campeonato Paulista. O argentino, que assumiu o comando do São Paulo no ano passado, após o término do Estadual, tem sofrido para fazer sua equipe apresentar um bom futebol neste início de ano, aprendendo a lidar com a frustração com alguns resultados inesperados.