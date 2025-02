Allan celebra chances no Palmeiras e cita necessidade de vencer o Botafogo-SP: "Importantíssimo"

O meio-campista Allan é um dos jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras até o momento, no Campeonato Paulista. O jogador, que foi promovido ao profissional no início desta temporada, comentou sobre as chances recebidas com Abel Ferreira e projetou o duelo decisivo que o Verdão tem pela frente.

"Está sendo um início de ano muito bom na questão individual, principalmente pelas oportunidades que o professor Abel vem me dando. Venho trabalhando muito nos treinos para manter isso, o grupo me abraçou muito. Espero que eu possa aproveitar cada vez mais essas oportunidades", disse.

"Essa questão da versatilidade eu venho trabalhando há bastante tempo no sub-20. O professor Lucas (Andrade) vinha me colocando em muitas posições, me adaptando bem para chegar ao profissional e, graças a Deus, as oportunidades que venho tendo eu tenho aproveitado bem", seguiu.