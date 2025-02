Zubeldía fecha as portas para saída do zagueiro Sabino: "Exemplo para todos nós"

O técnico Luis Zubeldía fez questão de se posicionar sobre os rumores de uma possível saída do zagueiro Sabino do São Paulo. O defensor estava no radar do Vitória, mas, se depender do treinador argentino, ele não deixará o clube do Morumbi.

"Sabino? Está louco? Já não temos muitos jogadores, agora querem me tirar o Sabino? Vocês viram a quantidade de jogadores que saíram [do clube]? Querem me tirar mais?", questionou Zubeldía.

Aos olhos da comissão técnica do São Paulo, Sabino é o zagueiro com mais qualidade técnica para construção de jogadas desde a defesa. Justamente por isso, ele foi titular em cinco jogos na atual temporada, se tornando uma das primeiras escolhas de Zubeldía.