Zubeldía comenta dificuldades no Paulista: "Não é fácil jogar bem"

O técnico Luis Zubeldía vem vivendo sua primeira experiência no Campeonato Paulista. O argentino, que assumiu o comando do São Paulo no ano passado, após o término do Estadual, tem sofrido para fazer sua equipe apresentar um bom futebol neste início de ano, aprendendo a lidar com a frustração com alguns resultados inesperados.

Com uma curta pré-temporada para preparar o elenco, Zubeldía tem promovido testes e avaliado jogadores ao longo do Campeonato Paulista, sendo obrigado a mudar a escalação em algumas rodadas para preservar seus atletas. Os resultados são importantes, é claro. O objetivo é ser campeão estadual, mas, visando as outras competições mais importantes do calendário, é preciso também fazer testes.

"É muito complicado o Campeonato Paulista. Não podemos ficar supercontentes, nem amargurados. Classificar o São Paulo de maneira tranquila para a próxima fase era o meu objetivo. O ideal é se classificar em primeiro lugar do grupo, mas sei que não é fácil jogar bem a essa altura. Entendo que todos os jogos são difíceis, que há problemas quando não ganhamos, críticas... o Paulista é assim, já tinham me falado", comentou Zubeldía.