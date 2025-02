Titulares no clássico são liberados, mas restante do elenco do São Paulo treina no CT

O São Paulo se reapresentou na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após o empate sem gols com o Palmeiras, no último domingo, no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A primeira atividade da semana não contou com o elenco completou. Os titulares no Choque-Rei foram liberados e se reapresentarão somente nesta terça-feira. Já o restante do elenco trabalhou sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

Para completar a atividade, alguns meninos do sub-17 do São Paulo estiveram no CT da Barra Funda. A prática tem sido rotineira quando o elenco tricolor é dividido, geralmente no dia seguinte das partidas.