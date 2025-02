Thiago Monteiro vence 'batalha' contra argentino e avança no Rio Open

Nesta segunda-feira (17), pela primeira rodada do Rio Open, Thiago Monteiro duelou com o argentino Facundo Díaz Acosta, na Quadra Guga Kuerten, e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7-3).

Com o resultado positivo, o brasileiro avançou de fase e, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Chun Hsin Tseng e Alejandro Tabilo, que acontece nesta terça-feira, às 22h05 (de Brasília). Facundo Díaz se despede do torneio.

Como foi o jogo

No primeiro set, Facundo Díaz foi superior e superou o brasileiro por 6 a 3. Porém, Thiago Monteiro logo se recuperou e devolveu o placar que sofreu no primeiro set.