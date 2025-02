Técnico do Santos revela conversa com dupla criticada e afirma: "Sigo contando com eles"

João Basso falhou nos dois gols do Corinthians no clássico alvinegro, enquanto Léo Godoy ainda não convenceu de forma geral. Os dois foram vaiados pelos torcedores no anúncio dos relacionados minutos antes de a bola rolar contra o Água Santa.

O nome de Pituca, que também foi mal no clássico e vem deixando a desejar, foi recebido com um misto entre vaias e aplausos. O volante, considerado uma liderança no vestiário, entrou em campo no segundo tempo.

O Santos jogou bem contra o Água Santa e venceu por 3 a 1. Neymar, Thaciano e Guilherme foram às redes e colocaram o Peixe na liderança do grupo B, com 12 pontos.

O jogo seguinte do Santos será contra o Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no novamente na Vila.