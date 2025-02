Talles vê Corinthians confiante para início das disputas na Libertadores: "Bem sério"

Talles Magno deixou o otimismo tomar conta às vésperas da estreia do Corinthians na Libertadores. Prestes a enfrentar a Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase preliminar da competição, o atacante do Timão acredita que a equipe desembarcará em Caracas com a confiança lá em cima.

"Ansiedade acho que dá em qualquer partida, e em Libertadores com certeza. Nosso time está bem estruturado, treinando bem, bem sério, com bons resultados. Vamos chegar com a confiança enorme, trabalhando bem, com todos disponíveis, e temos grandes chances de fazer um grande jogo nesta primeira partida", disse Talles Magno.

O atacante do Corinthians ainda não conseguiu se firmar como titular nesta temporada com Ramón Díaz, mas tem marcado gols importantes e aproveitado os minutos que vem recebendo neste início de ano.