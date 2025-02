Semana do São Paulo tem retorno ao Morumbis para duelo contra a Ponte Preta

Após o empate sem gols no clássico contra o Palmeiras, o São Paulo garantiu a vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O Tricolor busca agora uma melhor classificação na tabela geral e terá um duelo importante nesta semana para alcançar este objetivo.

A equipe de Luis Zubeldía encara a Ponte Preta nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Estadual, penúltima da primeira fase. Caso vença o jogo, o time são-paulino garantirá a liderança do Grupo C, já que no momento possui quatro pontos de diferença para o vice-líder Novorizontino.