Sem seis jogadoras, Seleção Brasileira faz primeiro treino na Granja

A Seleção Brasileira feminina realizou o primeiro treino nesta Data Fifa. As atividades aconteceram na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). As atletas Antônia, Lauren, Yasmim, Ana Vitória, Gio e Kerolin chegaram ao Rio de Janeiro nesta noite e, assim, não participaram com o restante do elenco.

Depois do aquecimento, as jogadoras, comandadas pelo técnico Arthur Elias, foram divididas em dois grupos para trabalhar a organização ofensiva no terço final do campo.

"A gente dividiu a equipe em sistema de ataque e defesa. Um grupo com objetivo de criar as chances e ser eficiente, e a outra equipe se defendendo e saindo em contra-ataques, transições rápidas. O trabalho foi feito dentro das ideias principais que a gente tem do modelo de jogo", explicou o treinador.