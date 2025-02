Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano conquista o Coffee Bowl, na Colômbia

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol Americano encarou no último fim de semana o seu primeiro evento internacional, ao viajar até a Colômbia para a disputa do Coffee Bowl, e deu show! O Brasil Onças venceu os dois jogos que disputou e ficou com o título da competição, sem sofrer um ponto sequer.

Além de Brasil e Colômbia, o Coffee Bowl contou com a participação de Honduras e Estados Unidos, e a estreia brasileira foi justamente contra a seleção norte-americana, que inclusive havia sido a primeira adversária da história da seleção brasileira.

O sábado foi de reencontro, e o Brasil Onças voltou a vencer o duelo contra a AFE USA All Stars, desta vez por 14 a 0 e novamente com grande partida de Lara Nesralla. Se no primeiro jogo entre as duas seleções foi Lara que anotou o touchdown que garantiu a vitória brasileira, desta vez a recebedora do Onças que anotou dois touchdowns.