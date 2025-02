Santos não joga a toalha, mas vê negociação com o Inter por Thiago Maia como complexa

O Santos ainda não desistiu da contratação do volante Thiago Maia. O Peixe segue em tratativas com o Internacional, mas no momento está pessimista e vê o acordo como complexo.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, falou sobre a negociação após a vitória sobre o Água Santa, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele disse que o atleta deseja retornar à equipe que o revelou, mas ponderou que o negócio é difícil por envolver duas equipes: Inter e Flamengo. O time gaúcho ainda não quitou a dívida com o Rubro-Negro pela compra em definitivo do jogador.

"É difícil. É uma negociação envolvendo dois clubes, existem vários valores tanto do Internacional quanto do Flamengo. A vontade do jogador está preponderando, mas nós temos que avaliar a negociação como um todo", afirmou o mandatário em entrevista ao De Olho no Peixe.