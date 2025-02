Rollheiser é apresentado no Santos e aponta papo com Neymar como fator "determinante" por acerto

O meia-atacante Benjamín Rollheiser foi apresentado nesta segunda-feira, na sala de imprensa da Vila Belmiro, como novo reforço do Santos. O Peixe enfrentou a concorrência do Botafogo, mas contou com o 'fator Neymar' para destravar as negociações e contratar o argentino.

O próprio atleta disse que uma conversa com Neymar antes do acerto foi "determinante" para a escolha pelo clube da Baixada Santista. Além disso, o técnico Pedro Caixinha e o CEO Pedro Martins também ajudaram a convencer Rollheiser a assinar com o Alvinegro Praiano.

"Foi uma negociação complicada. Até o último dia não sabia a decisão que iria tomar. Tomei uma decisão em conjunto com meu empresário, com minha família. As ligações de Pedro Martins, de Caixinha, também foram importantes para terminar de tomar minha decisão. Vemos um clube com um grande potencial, que quer voltar a brigar por coisas importantes. Tive a oportunidade de falar com Ney, que é um pilar importante para o Santos e para o futebol mundial. Ele te ligar, dizer o que você precisa, é um orgulho muito grande. Foi um fator determinante para tomar a decisão", afirmou o jogador de 24 anos.