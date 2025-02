Rodrygo completa 250 jogos com a camisa do Real Madrid: "sonho que realizo todos os dias"

O brasileiro Rodrygo completou 250 jogos com a camisa do Real Madrid no último sábado, durante o empate com o Osasuna, em 1 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Reyno de Navarra. O atacante de 24 anos comemorou a marca expressiva.

"Significa muito para mim. É um sonho que realizo todos os dias jogando aqui e estou muito animado com essa marca. Quero alcançar muitas mais. É uma marca muito especial e quero conquistar cada vez mais coisas com esta camisa. Cheguei aqui com o objetivo de ganhar tudo e conquistar todos os títulos, mas não imaginei que os conquistaria tão rápido. Nunca imaginei que já teria duas Ligas dos Campeões. Estou muito feliz", disse Rodrygo ao site oficial do Real Madrid.