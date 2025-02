Rebeca Andrade visita o Rio Open e se encontra com João Fonseca: "Me sinto muito representada por ele"

Rebeca Andrade foi a estrela da cerimônia de abertura do Rio Open, realizada pela primeira vez na história do torneio nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. A maior medalhista olímpica brasileira entrou em quadra carregando o troféu que será entregue ao campeão e depois se encontrou com o fenômeno João Fonseca.

A cerimônia de abertura também teve o Hino Nacional executado por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem.

Rebeca contou aos jornalistas de onde vem a sua admiração pelo tênis e como aproveita as horas livres para aprender a jogar.