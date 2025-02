Prefeito do Rio responde sugestão de Antetokounmpo para sediar All-Star Game: "Será uma honra"

Dear @Giannis_An34 , Rio is more than ready to host an All Star Game! It will be a honor to have you guys around. And we certainly know how thrown a party ! Let's do it! https://t.co/cxgSxmF2PM

"Querido Giannis, o Rio está mais que pronto para sediar um All-Star Game! Será uma honra tê-los aqui por perto. E nós certamente sabemos como fazer uma festa. Vamos nessa!", escreveu o prefeito.

O All-Star Game é um evento de exibição que reúne os melhores jogadores da NBA. A edição de 2025 ocorreu neste domingo, em São Francisco, na Califórnia, e contou com grandes nomes, como Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant, James Harden entre outros. Giannis esteve presente, mas não participou do jogo.