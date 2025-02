Pituca reconhece má fase no Santos, mas promete: "Minha melhor versão vai voltar"

Pituca foi reserva no triunfo de 3 a 1 do Santos diante do Netuno. Ele perdeu a vaga de titular para o garoto da base Gabriel Bontempo e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo.

Mesmo sendo um dos mais queridos pela torcida, o atleta vem sofrendo críticas dos santistas desde a reta final da Série B do Brasileirão, no ano passado. Ele, que vive sua segunda passagem pelo clube, retornou no início de 2024 após uma experiência no futebol asiático.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Noroeste, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. A bola rola a partir das 19h15 (de Brasília) no gramado da Vila Belmiro.

Com o resultado deste domingo, o Peixe pulou da lanterna para a liderança do Grupo B, com 12 pontos. Todos os outros times da chave, Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, somam 11 pontos.