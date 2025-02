Paulinho avança em recuperação no Palmeiras e treina separado do elenco

O torcedor do Palmeiras ganhou uma boa notícia nesta segunda-feira. O atacante Paulinho, principal reforço da equipe para a temporada, avançou na recuperação da cirurgia na canela direita e trabalhou no gramado da Academia de Futebol nesta manhã.

O camisa 7 do Verdão, no entanto, realizou atividade separado do restante do elenco, que se reapresentou após o empate sem gols com o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O atacante trabalhou com membros da fisioterapia do clube, mesmo caso de Felipe Anderson.

Paulinho se reapresentou ao Palmeiras junto com os demais atletas, no dia 8 de janeiro para a pré-temporada. Porém, não participou dos treinos por conta da lesão. Ele disputou grande parte da última temporada, quando defendia o Atlético-MG, com dores.