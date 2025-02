Palmeiras confirma lesões de Mauricio e Gustavo Gómez; saiba mais

O Palmeiras confirmou nesta segunda-feira as lesões do meia Mauricio e do zagueiro Gustavo Gómez. O primeiro terá que passar por uma cirurgia, enquanto o segundo sofreu contusão no músculo posterior da coxa esquerda.

Mauricio passou por exames que detectaram uma luxação no ombro direito, sofrido nos primeiros minutos do clássico contra o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele vinha sendo um dos destaques do Verdão na temporada, com cinco gols e uma assistências em oito jogos.

Já Gustavo Gómez deixou o campo nos minutos finais do clássico, que terminou empatado, após sentir um desconforto na perna esquerda. O capitão palmeirense já iniciou o tratamento de recuperação, mas também pode desfalcar a equipe na reta final da primeira fase do Paulista.