Palmeiras começa semana pressionado e tem confronto decisivo por rumo no Paulista; veja programação

Além disso, o clube terá atualizações do meio-campista Mauricio, que sofreu uma luxação no ombro logo no início do jogo. O meia irá fazer exames assim que a delegação se reapresentar na Academia de Futebol e deve ter o quadro clínico atualizado pelo clube.

O Palmeiras tem uma campanha com quatro vitórias (Portuguesa, Santos, Guarani e Inter de Limeira), cinco empates (Noroeste, Red Bull Bragantino, Corinthians, Água Santa e São Paulo) e uma derrota (Novorizontino). Apesar do risco de ficar fora do mata-mata, o técnico Abel Ferreira não mostrou desespero com a situação e ainda citou a situação do Palmeiras em comparação com outros clube, incluindo o Tricolor.

"O grupo do São Paulo, estaríamos à frente. Podem dizer mal do Palmeiras, estamos acostumados a lutar contra tudo e contra todos. No grupo do São Paulo, seríamos os primeiros", declarou.

A delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol após o empate e começa a preparação para o duelo contra o time de Ribeirão Preto. Esse será o último compromisso da equipe diante de seu torcedor nesta fase. O Verdão encerra a fase de grupos no próximo fim de semana, contra o Mirassol, fora de casa.