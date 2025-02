Novorizontino vence o Mirassol e enfrentará o São Paulo nas quartas de final do Paulistão

O Novorizontino venceu o Mirassol por 2 a 1 nesta segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Paulista, no Jorge Ismael Biasi. Os gols do triunfo foram marcados por Waguinho e Pablo Dyego, enquanto Iury Castilho balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Novorizontino garantiu sua classificação às quartas de final da competição, onde irá enfrentar o São Paulo. A equipe ocupa a segunda colocação do Grupo C, com 15 pontos. Já o Mirassol desperdiçou sua chance de avançar à fase de mata-mata. O time segue em segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos, cinco à frente do Botafogo-SP.

O Mirassol volta a campo nesta quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. Por sua vez, o Novorizontino enfrenta o Botafogo-SP, na Arena NicNet, às 18h30 deste domingo. Ambos os duelos serão válidos pelo Paulistão.