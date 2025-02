Neymar se destaca em vitória do Santos sobre o Água Santa; veja números

Neymar também somou duas finalizações (uma no gol), cinco passes decisivos (líder no jogo) e três dribles certos (líder no jogo), criou uma grande chance, sofreu duas faltas e uma penalidade, segundo números do Sofascore.

Este foi o quarto jogo do meia-atacante desde o retorno ao Santos. Ele foi titular em três. Até o momento, o camisa 10 tem uma vitória, dois empates e uma derrota.

Com o triunfo sobre o Água Santa, o Peixe saltou para a primeira posição do grupo B do Paulistão, com 12 pontos, um a mais em relação a Guarani, Portuguesa e Red Bull Bragantino.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Noroeste. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 19h15 (de Brasília).