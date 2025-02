Neymar fica na academia após vitória do Santos e frustra 'meninos da árvore'

Assim que a atividade teve início, alguns garotos subiram nas árvores do lado de fora do CT, na Avenida Rangel Pestana, e procuraram pelo camisa 10. Eles, porém, não encontraram o astro e acompanharam os reservas em ação. O nome mais chamado pelos meninos foi o de Tiquinho Soares.

Dentro de campo, os atletas fizeram um trabalho físico, seguido por um exercício de troca de passes e finalizações. Ainda houve uma atividade de ataque contra defesa em espaço reduzido.

Os reforços Gabriel Veron e Benjamín Rollheiser treinaram pela primeira vez sem restrições com o restante do grupo. O argentino, aliás, foi apresentado no início da tarde, na Vila Belmiro.

Já o atacante Willian Bigode e os meias Álvaro Barreal e Bernardo fizeram uma atividade separada no campo. Eles estão no último estágio da transição física e em breve serão completamente integrados aos trabalhos com o plantel alvinegro.

O Santos retorna a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Noroeste pela 11º e penúltima rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h15 (de Brasília) na Vila Belmiro. Para esta partida, Caixinha terá o retorno do zagueiro Luan Peres, suspenso no jogo anterior.

Com a vitória deste domingo, o Peixe pulou da lanterna para a liderança do Grupo B e agora soma 12 pontos conquistados. Todos os outros times da chave, Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, possuem 11.