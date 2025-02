Michael tem lesão confirmada e vira desfalque no Flamengo

Arte em movimento ??#CRF pic.twitter.com/E2FDY9LL60

Além de Michael, o Flamengo possui outros dois jogadores no departamento médico. O atacante Juninho está em recuperação após sofrer um edema muscular na coxa direita. Já o lateral esquerdo Alex Sandro iniciou o tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda.

O Flamengo volta aos gramados neste sábado, contra o Maricá, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe está na liderança da tabela, com 20 pontos.

Confira a nota oficial do Flamengo