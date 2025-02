Leonardo Jardim analisa empate com o América-MG e acredita em evolução do Cruzeiro: "É um processo"

O Cruzeiro empatou com o América-MG em 1 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Novo treinador do Cabuloso, Leonardo Jardim elogiou a postura da equipe, mas lamentou o resultado.

"Em relação ao jogo, existe duas vertentes. A vertente do resultado, claro que estamos insatisfeitos porque queríamos ganhar o jogo, a torcida nos apoiou do início ao fim. Em termos do processo, daquilo que fizemos, acho que a equipe teve uma postura séria, tentou desenvolver alguns princípios, como a pressão coletiva, da saída de bola sempre com apoio", disse o português, em coletiva após o jogo.

Anunciado a pouco menos de duas semanas, Leonardo Jardim fez apenas seu segundo jogo como técnico do Cruzeiro. O treinador acredita na evolução do Cruzeiro nos próximos meses e falou sobre o estilo de jogo que mira implementar futuramente.