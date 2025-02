Jogos da La Liga hoje, 17/02/2025: veja horário e onde assistir

Jogos da La Liga hoje, 17/02/2025

17h - Barcelona x Rayo Vallecano | ESPN e Disney+

Artilharia do campeonato

A La Liga tem Robert Lewandowski como o principal artilheiro, com 19 gols. O polonês é seguido por Kylian Mbappé, que balançou as redes 17 vezes. O atacante Budimir, do Osasuna, completa o top-3, com 13 gols.