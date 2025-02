João Fonseca celebra título na Argentina e fala sobre estreia no Rio Open

Com o resultado, João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem da história a conquistar um título de ATP. O carioca quase largou momentaneamente a carreira no tênis profissional para estudar nos Estados Unidos, mas não seguiu em frente. Ele afirmou estar contente com a decisão, porém ressaltou a importância das universidades para o lado pessoal do atleta.

"Faz exatamente um ano que decidi que não iria mais (para a universidade). Todos os jogadores jovens que têm a minha idade ou um ano a menos devem pensar em ir para a universidade, é importante para a pessoa, não para o jogador. Pensando no futuro, seria uma possibilidade de estudar nos Estados Unidos, uma coisa nova para nós brasileiros, que não temos muitas universidade que têm o esporte junto com os estudos. Foi uma oportunidade, consegui visitar, assinei com a universidade. Mas que bom que não fui. Não me arrependo de nada, estou muito feliz assim, mas têm muitos brasileiros da minha idade que consideram ir, é bom para eles seguir estudando. As estatísticas dizem que os jogadores entram no top-100 apenas com 27, 28 anos, então têm muito tempo, são jovens. Graças a Deus tenho uma família que me ajudou muito nesta época em que eu estava pensando, nunca me pressionaram a ir, deixaram a decisão comigo. Contente com a minha decisão", comentou.