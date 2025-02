Há cinco jogos sem perder no Paulistão, Portuguesa iguala marca de 2010

EMPATE NO CLÁSSICO ???

Portuguesa 2×2 Corinthians. Com gols de Jajá e Maceió, a Lusa garantiu o empate no clássico, somou +1 ponto e segue na briga pela classificação no Paulistão.

O próximo desafio é na quinta-feira (20), às 21h35, contra o São Bernardo, na Mercado Livre... pic.twitter.com/EAmT472aHo

? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 15, 2025

A Portuguesa ocupa a quarta colocação do Grupo B, com os mesmos 11 pontos de Red Bull Bragantino e Guarani, mas atrás nos critérios de desempate. O time rubro-verde, portanto, ainda sonha com a classificação às quartas de final.