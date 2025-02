Gols do Corinthians na estreia pela Libertadores garantirão doações para vaquinha da arena

Com o sucesso de engajamento, a marca ainda prometeu o depósito de novos valores a cada gol corintiano na próxima quarta-feira. Com isso, deve isolar-se ainda mais como o maior doador da campanha.

"A parceria entre o Corinthians e o Esportes da Sorte tem sido um grande sucesso para os dois lados. É uma enorme satisfação estar junto do clube neste momento e ver o quanto o torcedor alvinegro é capaz de fazer coisas incríveis para ajudar o Timão dentro e fora das quatro linhas", destacou Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Parceiro do Corinthians desde o final de julho de 2024, o Esportes da Sorte destaca-se com um dos maiores contratos de patrocínio do futebol brasileiro. Além disso, também tem contribuído inclusive com o fortalecimento do elenco, ao viabilizar a vinda do atacante holandês Memphis Depay, ainda em 2024, com aporte significativo para pagar grande parte dos vencimentos mensais do atleta. Desde então a empresa tem realizado diversas ações, no dia a dia e também nos jogos do clube.