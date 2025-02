Goleiro Léo Linck e zagueiro David Ricardo são apresentados pelo Botafogo

Nesta segunda-feira, o goleiro Léo Linck e o zagueiro David Ricardo, ambos com contrato válido até 2028, concederam uma coletiva de apresentação no Botafogo.

O arqueiro, revelado pelo Athletico-PR em 2021, expressou o sentimento em vestir a camisa de um clube que já passaram grandes goleiros.

"O Botafogo ele tem tido uma história muito bonita com goleiros, até antes do John e do Gatito. Eu me sinto muito honrado, acho que substituir o Gatito é difícil, é um ídolo, é um cara que tem uma história linda no Botafogo, mas como já falei, eu venho com muita vontade para retribuir todas as expectativas que o clube e torcida têm em cima de mim. O John, eu vendo como goleiro, foi o melhor do Brasil em 2024, então é uma honra poder disputar tanto com ele quanto com Raul, mostrar o meu trabalho, meu valor", disse Léo Linck.