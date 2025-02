Giro europeu: Barcelona supera Rayo Vallecano, ultrapassa Real e assume a liderança do Espanhol

Nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Rayo Vallecano no Estádio Olímpico Lluís Companys e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Lewandowski.

Com o resultado positivo, o time comandado por Hans Flick assumiu a liderança, com 51 pontos. O rival Real Madrid, que empatou com o Osasuna, apresenta a mesma quantidade, mas com um triunfo a menos. Do outro lado, o Rayo Vallecano seguiu com 25 somados, em sexto.

O Barcelona retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Las Palmas, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Gran Canaria Stadium, às 17h (de Brasília). No mesmo dia e pela mesma rodada, o Rayo Vallecano encara o Villarreal. Desta vez o jogo acontece às 12h15, no Campo de Vallecas.