Facundo cita pressão no Palmeiras e garante foco por vaga no mata-mata do Paulista: "Vamos fazer de tudo"

Com o empate por 0 a 0 contra o São Paulo, no último domingo, o Palmeiras se manteve fora da zona de classificação, permanecendo em terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos. São Bernardo (22) e Ponte Preta (19) são os times que, por enquanto, estão garantindo as classificações à fase eliminatória.

O time saiu vaiado de campo por parte da torcida presente no Allianz Parque, no último domingo. Adaptando-se ao Palmeiras, Facundo Torres avaliou a pressão da torcida

"É normal. Sou mais um do time, não importa se sou novo o não, temos que lidar com essa pressão. A torcida tem todo direito de criticar, fazer o que quiserem, por isso são torcedores e respeitamos muito isso. Jogamos para nó e por eles. Vamos dar tudo por nós e por eles", declarou.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira volta a campo neste domingo para enfrentar o Botafogo, pela 11ª rodada do Paulistão. A bola rola no Allianz Parque a partir das 19h30 (de Brasília).