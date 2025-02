Ex-Corinthians, Pedrinho celebra segundo título do Sul-Americano sub-20 com a Seleção

"É sempre uma honra defender o Brasil. Estou muito feliz pelo meu desempenho na competição, por ter ajudado também, seja com gols ou assistências. Novamente fiz um gol na final, assim como na primeira vez. O grupo todo está de parabéns pelo empenho e dedicação", vibrou Pedrinho.

Na partida diante do Chile, vencida por 3 a 0 e que decretou o título, Pedrinho anotou o segundo gol e deu uma assistência. Deivid Washington e Ricardo Mathias também foram às redes.

A vitória deixou o Brasil com 13 pontos no hexagonal final, seguido pela Argentina, com 10, e Colômbia e Paraguai. As quatro seleções garantiram vaga no Mundial sub-20, que será realizado no Chile, entre setembro e outubro desse ano. Esse é o 13º título da Seleção Brasileiro na competição.

"Além do título, também carimbamos a nossa vaga no Mundial e com uma campanha muito boa. Dentro da competição, nós crescemos", finalizou Pedrinho, que encerrou a competição com dois gols e seis assistências, líder no quesito.