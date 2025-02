Embalado pelo primeiro título da carreira, João Fonseca estreia nesta terça-feira no Rio Open

Após fazer seu primeiro treino no Rio Open, João Fonseca se encontrou com a ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica brasileira, no Jockey Club Brasileiro. Ela foi a estrela da cerimônia oficial de abertura do torneio e levou à Quadra Guga Kuerten o troféu que será entregue ao campeão no próximo domingo.

Rebeca falou aos jornalistas sobre sua admiração pelo tênis e contou que se sente representada por João Fonseca.

"É sempre bom a gente ter referências para as próximas gerações que estão vindo. Eu acho que para mim a Daiane foi muito importante, então hoje poder ser a Daiane da minha geração é algo muito grandioso. O que o João está fazendo é incrível, eu me sinto muito representada por ele também", disse.

A cerimônia de abertura também teve o Hino Nacional executado por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem.

Zverev abre a rodada noturna do Rio Open a partir das 19h

Outra estrela que entra em ação no maior torneio da América do Sul nesta terça-feira é o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, e principal favorito ao título. Ele enfrenta na estreia o chinês Bu Yunchaokete, na Quadra Guga Kuerten, às 19h (de Brasília).