Documentário 'Celtics City' estreia no dia 3 de março

A série documental original da HBO, Celtics City, dirigida pela vencedora do Emmy® Lauren Stowell ("Taquarius Wair: Unstoppable"), estreia na próxima segunda-feira, às 23h (de Brasília), na Max e no canal HBO, com novos episódios lançados semanalmente até 28 de abril. A produção executiva é de Bill Simmons ("Music Box" da HBO; "André the Giant") e Connor Schell ("The Last Dance," "OJ: Made in America"), e a co-produção executiva e direção de Gabe Honig ("The Captain").

Celtics City narra a história extraordinária do Boston Celtics, a franquia mais vencedora e lendária da NBA, desde sua fundação como um dos times originais da liga até seu campeonato triunfal em 2024. Ao longo da série, são exploradas as rivalidades, momentos-chave e forças sociais que moldaram o legado duradouro da equipe.

Com imagens de arquivo inéditas e mais de 80 entrevistas com lendas dos Celtics, do passado e do presente - de Bob Cousy e Larry Bird até Jayson Tatum e Jaylen Brown - a série captura a influência do time, entrelaçando personalidades, batalhas, tragédias e triunfos que definiram a franquia ao longo de mais de sete décadas de história americana.