De virada, Minas vence o Joinville no tie-break e conquista a Copa Brasil masculina de vôlei

A equipe catarinense manteve o mesmo ritmo no segundo set e deixou o Minas na frente do placar apenas uma vez, já na reta final. O time mineiro viu o Joinville abrir 2 a 0 no marcador.

Precisando vencer de qualquer jeito para manter vivo o sonho do título, o Minas melhorou no terceiro set e chegou a abrir seis pontos de diferença. A equipe conseguiu vencer por 25 a 21 e levou o jogo para o quarto set.

Na quarta etapa da partida, o Minas foi ainda mais superior. Motivada com a vitória no set anterior, o time venceu por sete pontos de diferença, maior vantagem da partida.

O Joinville, contudo, dificultou a vida do Minas no tie-break. As equipes voltaram a travar um duelo equilibrado, como no primeiro set, mas quem se deu melhor foi o time mineiro. Pato explorou o bloqueiro adversário e fez o ponto do título.