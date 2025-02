CSKA anuncia a contratação de Alerrandro após rescisão com o RB Bragantino

Alerrandro assinou com a equipe russa por três anos, com a opção de renovação por mais um ao final do vínculo. No clube, o centroavante vai encontrar os brasileiros Khellven, Willyan e Moisés.

Mais cedo, o atacante foi flagrado assistindo ao amistoso do CSKA, ao lado de Khellven e Willyan.

Na última temporada, Alerrandro atuou emprestado ao Vitória, onde fez um grande ano e se sagrou artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Yuri Alberto, com 15 gols. Na temporada, marcou 21 gols e deu sete assistências em 52 jogos pela equipe de Salvador.