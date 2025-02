Cria da base do São Paulo, Tuta comemora gol e vitória pelo Eintracht Frankfurt no Alemão

Com o resultado, o Frankfurt soma 42 pontos e segue firme na terceira colocação da tabela, com apenas cinco pontos de desvantagem em relação ao Bayer Leverkusen, vice-líder, e a 13 do Bayern de Munique, que está no topo da tabela de classificação e é o próximo adversário da equipe.

"Sobre o meu gol, fico muito feliz em poder contribuir para mais uma vitória. Claro que a minha primeira função é defender, mas quem não gosta de balançar as redes, né? É sempre muito especial e não é toda hora que um zagueiro tem essa oportunidade. Saí de campo satisfeito com o meu desempenho, mas ainda mais feliz pela performance coletiva, que foi muito boa do começo ao fim", analisou Tuta.

Com o triunfo, o Frankfurt alcança a série de sete jogos sem perder pelo Campeonato Alemão (quatro vitórias e três empates). O último revés da equipe defendida por Tuta ocorreu no dia 21 de dezembro do ano passado, pela 15ª rodada, quando foi superada pelo Mainz por 3 a 1, dentro de casa.