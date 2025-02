Corinthians informa aumento da capacidade máxima da Neo Química Arena

Na época, o estádio ainda se chamava Arena Corinthians, nomeação prévia à venda dos naming rights para a Neo Química, negócio selado em setembro de 2020. A arena foi construída justamente para receber o maior torneio de seleções do futebol. As obras começaram em 2011, mas o Alvinegro estreou no estádio apenas em maio de 2014.

O clássico entre Corinthians e Santos, ocorrido na última quarta-feira, rendeu um novo recorde de público à casa do Timão: 48.169 pessoas. A renda foi de R$ 2.953.248,30. Este é maior público já registrado em jogos do clube do Parque São Jorge.

O Corinthians se encontra na liderança do grupo A do Campeonato Paulista, com 26 pontos, e volta aos gramados já na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), desta vez pela Libertadores, quando visita o Universidad Central-VEN, pela segunda rodada.