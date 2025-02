Com gol de Firmino, Al-Ahli bate Al-Gharafa pela Liga dos Campeões da Ásia

Al-Ahli 4?? : 2?? Al-Gharafa#??????_???????#ACLElite pic.twitter.com/XM9RhhqczH

? Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) February 17, 2025

Com a vitória, o Al-Ahli finalizou a fase de grupos com 22 pontos e na briga pela liderança de seu grupo, já que depende do resultado do jogo do Al-Hilal, nesta terça-feira. O Al-Gharafa, por sua vez, foi eliminado com a derrota.

O Al-Ahli volta a campo nesta sexta-feira, às 11h20 (de Brasília), quando visita o Dhamk, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Já o Al-Gharafa recebe o Qatar S no sábado, às 10h45, pela liga nacional do Catar.