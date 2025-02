Casemiro mira mais minutos pelo Manchester United, mas afirma estar feliz na Inglaterra

Titular na derrota do Manchester United para o Tottenham, neste domingo, o volante Casemiro deseja conquistar mais minutos em campo. Apesar da titularidade no último jogo, o brasileiro tem ocupado o banco de reservas, principalmente após a chegada de Ruben Amorim.

Desde que o português chegou ao clube, Casemiro participou de apenas nove j0gos, sendo cinco como titular. Em entrevista ao jornal espanhol as, ele revelou que está insatisfeito no banco, mas que trata o United com muito respeito e que deseja permanecer na equipe até o final do contrato.

"Devo seguir fazendo o que estou fazendo, com muito respeito e educação. Claro que eu gostaria de jogar mais. Não conheço nenhum jogador que não queira jogar e ajudar. Além disso, quero ajudar o clube neste momento. Eu encaro as coisas com respeito a meus companheiros e à comissão técnica. E, sobretudo, respeito o United, um clube a quem sou muito agradecido. Tenho um ano e meio mais de contrato e gostaria de cumpri-lo aqui em Manchester. Estou confortável aqui e minha família também. Se adaptaram, falamos inglês. Sou muito grato à torcida de Old Trafford e ao clube. Estou feliz no clube. Feliz no banco de reservas? Claro que não. Isso é outra coisa", afirmou Casemiro.